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Giriş Tarihi: 8.9.2024

BM: 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor

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BM: 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) aldığı kararla 1967'den bu yana her yıl bugün (8 Eylül), "Uluslararası Okuryazarlık Günü" olarak kutlanıyor. UNESCO'ya göre temel insan hakkı "okuryazarlık", diğer haklardan faydalanmanın da kapısını aralıyor. Verilere göre, bugün 250 milyon çocuk ve genç hala okula gidemiyor. 754 milyon yetişkin ise temel okuryazarlık becerilerine sahip değil. Bunların neredeyse üçte ikisi kadın. 250 milyon çocuk ise temel okuryazarlık becerilerini edinemiyor. BM, 2030 yılına kadar tüm dünyanın okuryazar olmasını hedefliyor.
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BM: 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
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