BM 79. Genel Kurul Başkanlığı’na Philemon Yang seçildi

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda konuştu.

Yang'in bu yıl 79. Genel Kurul Başkanı'nın seçileceği Afrika Grubu'nun tek adayı olduğunu belirten Francis, "Kendisini oy birliğiyle BM 79. Genel Kurul Başkanı ilan ediyorum." dedi.

Francis, karmaşık sınamalardan geçildiği bir dönemde BM Genel Kurulu'nun görüş birliği sağlanması için önemli bir platform olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yang ise BM Genel Kurulu üyelerine destekleri için teşekkür ederek, "BM Genel Kurulu, en yüksek temsil gücüyle yıllardır devletlerin dövüşmek yerine konuştuğu yer." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM Genel Kurulu ve başkanının kendisinin tam desteğine güvenebileceğini belirtti.

Guterres, BM Genel Kurulu'nun sorunlu bir dünyada özgün ve kilit öneme sahip bir birim olarak ön plana çıktığını söyledi.

Yang görevi eylül ayında 79. Genel Kurul başlangıcında Francis'ten devralacak.

2009-2019 yıllarında Kamerun Başbakanı olarak görev alan Yang, aynı zamanda büyükelçilik de yaptı.

Uluslararası ilişkiler meselelerinde tavsiyelerde bulunan BM Genel Kurulu, aynı zamanda BM'nin iç atamaları ve bütçe sürecinde görev alıyor. Genel Kurul'da her üye ülkenin bir oyu bulunuyor.

BM Genel Kurul Başkanı'nın ise oturum açılışı, gündem belirleme, temsilcilerin konuşma süresi gibi usul kurallarını uygulama yükümlülüğü bulunuyor.