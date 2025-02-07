BM açıkladı: 270 bin Suriyeli ülkesine döndü

BMMYK Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.