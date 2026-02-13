BM: Ateşkes boyunca 591 Filistinli hayatını kaybetti

Cenevre'de düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Gomez, İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen "sözde ateşkese" rağmen operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, bu süreçte yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Gomez, "Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında 591 Filistinli öldürüldü. Bu ölümler, İsrail'in uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe saymaya devam ettiğini gösterdi." dedi.

Gomez, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da işgalci bir güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğine ve politikalarının iki devletli çözümü nasıl tehdit ettiğine işaret ederek, BM İnsan Hakları Ofisinin buna ilişkin kısa süre önce rapor yayımladığını hatırlattı.