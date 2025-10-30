BM: “Ateşkese rağmen Gazze’deki katliam dehşet verici”

İsrail ordusunun bir İsrail askerinin ölümünün ardından, 28-29 Ekim'de Gazze Şeridi 'nde çoğunlukla evleri, mülteci çadırlarını ve okulları hedef alan hava saldırılarında 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğine dair haberlerin büyük endişe yarattığını ifade eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, savaş hukukunun, siviller ve sivil altyapının korunmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA UYMAK ZORUNDA"

Volker Türk, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine eksiksiz şekilde uyması gerektiğini vurgulayarak, tarafların ateşkesi uygulamak için iyi niyetle hareket etmesi gerektiğini ifade ederek belirli bir nüfuza sahip devletlere yönelik, ateşkese uyumu sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısını yineledi.

Türk, "Son iki yıl tarifsiz acılar, sefalet ve Gazze'nin neredeyse tamamen yok olmasına yol açtı. Bu barış fırsatının ve daha adil ve güvenli bir geleceğe giden yolun elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.