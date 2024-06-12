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Giriş Tarihi: 12.6.2024 10:38 Son Güncelleme: 12.6.2024 11:22

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonundan önemli karar: İsrail savaş suçları işledi!

Son dakika haberi! Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken BM'den kritik bir karar geldi. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

AA
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonundan önemli karar: İsrail savaş suçları işledi!

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.

Komisyon, 7 Ekim-31 Aralık 2023'te tarafların gerçekleştirdikleri uluslararası hukuk ihlalleri ve işledikleri uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımladı.

İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonundan önemli karar: İsrail savaş suçları işledi!
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