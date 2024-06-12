BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonundan önemli karar: İsrail savaş suçları işledi!

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.
Komisyon, 7 Ekim-31 Aralık 2023'te tarafların gerçekleştirdikleri uluslararası hukuk ihlalleri ve işledikleri uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımladı.
İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istedi.