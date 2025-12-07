BM'den Benin'deki darbe girişimine kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Benin’de yaşanan darbe girişimini kınarken, bölgedeki gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirdi.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 21:28 Son Güncelleme: 07 Aralık 2025 21:30

BM Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao'nun, bugün Benin'de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

'ŞİDDETLİ KINAMA' Açıklamada, Simao'nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi "şiddetle kınadığı" ifade edildi. Ayrıca Simao'nun, darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladığı, Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a ve Benin halkına yönelik desteğini yinelediği vurgulandı. Açıklamanın devamında, BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin (UNOWAS) bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.