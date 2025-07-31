BM bizzat duyurdu! İsrail'in "güvenli" olarak gösterdiği yollar tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin İsrailli yetkililerin "güvenli" olarak gösterdiği yollardan yardım sevkiyatı yapmaya çalıştığını ancak bu yollarda hem çalışanların hem de sivillerin tehlikelerle karşılaştığını kaydetti.

BM bizzat duyurdu! İsrail’in güvenli olarak gösterdiği yollar tehlikeli
AA

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

GIDAYA ULAŞMAYA ÇALIŞAN SİVİLLER ÖLÜYOR!

Gazze'de yaşam alanlarına yönelik çok sayıda hava saldırısının aileleri yok ettiğini bildiren Haq, aynı zamanda gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu ifade etti.

BM bizzat duyurdu! İsrail’in güvenli olarak gösterdiği yollar tehlikeli

Haq, Gazze'de kıtlık derinleşirken BM ekiplerinin her fırsatı değerlendirmeye çalıştığını ve İsrail'in kontrol ettiği noktalardan yardım sevkiyatı yapmak için çaba sarf ettiğini bildirdi.

BM bizzat duyurdu! İsrail’in güvenli olarak gösterdiği yollar tehlikeli

İSRAİL'İN "GÜVENLİ" DEDİĞİ YOLLAR TEHLİKELİ

BM'nin İsrailli yetkililerin "güvenli" olarak gösterdiği yollardan yardım sevkiyatı yapmaya çalıştığını aktaran Haq, bu yollarda hem çalışanların hem de sivillerin tehlikelerle karşılaştığını kaydetti.

BM bizzat duyurdu! İsrail’in güvenli olarak gösterdiği yollar tehlikeli

Haq, İsrail'in insani yardım operasyonlarına yönelik kısıtlamalarının da sürdüğünü belirterek, geçen hafta BM'nin 92 yardım girişiminin sadece yüzde 47'sine izin verdiğini söyledi.