BM bizzat duyurdu! İsrail'in "güvenli" olarak gösterdiği yollar tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin İsrailli yetkililerin "güvenli" olarak gösterdiği yollardan yardım sevkiyatı yapmaya çalıştığını ancak bu yollarda hem çalışanların hem de sivillerin tehlikelerle karşılaştığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 19:55 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 20:01

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. GIDAYA ULAŞMAYA ÇALIŞAN SİVİLLER ÖLÜYOR! Gazze'de yaşam alanlarına yönelik çok sayıda hava saldırısının aileleri yok ettiğini bildiren Haq, aynı zamanda gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu ifade etti.

Haq, Gazze'de kıtlık derinleşirken BM ekiplerinin her fırsatı değerlendirmeye çalıştığını ve İsrail'in kontrol ettiği noktalardan yardım sevkiyatı yapmak için çaba sarf ettiğini bildirdi.