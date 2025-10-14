BM doğruladı! Katil İsrail Gazze’ye insani yardımları yarı yarıya indirme kararı aldı

"GAZZE'YE MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK YARDIM ULAŞMASINI İSTİYORUZ"

Gazze'ye mümkün olduğunca çok yardımın ulaşmasını istediklerini kaydeden Haq, "Tüm taraflardan, ölen rehinelerin iade edilmesi ve insani yardım da dahil olmak üzere ateşkesin uygulanmasının diğer yönlerinin de yerine getirilmesi için anlaşmalarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, BM Gazze İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Olga Cherevko da BM'nin Gazze'ye yardım akışını denetleyen COGAT'tan bugün mektup aldıklarını doğruladı.