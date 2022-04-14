Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 14.4.2022 09:03

BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya

AA
BM: Doğu Afrika’daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya

Birleşmiş Millet, Doğu Afrika'nın geleceğinin ülkelerde yaşanan iç çatışmalar, iklim değişikliği ve gıda krizi gibi nedenlerle umutsuz olduğunu söyledi. Aynı zamanda bu durumdan en çok çocukların da etkileneceğinin altının çizildiği açıklamada, yaşanan Kovid-19 pandemisinin de bu durumu daha beter bir hale getirdiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki mültecilerin iç çatışmalar, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı umutsuz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını bildirdi. BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2012'de Doğu Afrika ülkelerinde 1,92 milyon olan mülteci sayısının bugün 5 milyona ulaştığı belirtildi.

EN ÇOK ÇOCUKAR ETKİLENECEK

Gıda krizi, iç çatışmalar ve iklim değişikliği gibi konuların mültecilerin hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumdan en çok çocukların etkilendiği ifade edildi.

'UMUTSUZ BİR GELECEK' VURGUSU

Doğu Afrika'daki mültecilerin "umutsuz bir gelecek" ile karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde bu durumun daha da derinleştiği kaydedildi.

MÜLTECİ SAYISI

BM verilerine göre, bölge ülkelerinden Uganda'da 1,6 milyon mülteci yaşarken Sudan'da, 1,1 milyon, Etiyopya'da 837 bin, Kenya'da 547 bin, Güney Sudan'da 340 bin, Tanzanya'da 248 bin, Burundi'de 86 bin ve Cibuti'de 35 bin mülteci bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA