BM duyurdu: Gazze’de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı. Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulundu.