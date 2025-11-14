BM duyurdu: İsrail yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze’ye giriş talebini reddetti!
Katil İsrail ordusu, Gazze’de yaptığı soykırımlar yetmezmiş gibi bu sefer de varılan ateşkese rağmen masum insanların yardımlarına göz dikti. BM’den yapılan açıklamaya göre İsrail, 10 Ekim’den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze’ye giriş talebini reddetti.
İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.
Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.