BM: Filistinlilerin varlığı tehdit altında
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgalci İsrail'in saldırı ve ihlallerinin Filistin topraklarında yeni vahşet suçlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. BM Komiseri Türk, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin Filistinlilerin varlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Türk'ün Filistinlilerin varlığına yönelik tehdide ilişkin dile getirdiği ifade, uzmanlar ve BM tarafından soykırım tehlikesi bağlamında kullanılıyor. Öte yandan İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine bir eve düzenlediği saldırıda Bakan Yardımcısı Halid Mahmud Ebu Neda ve eşi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen son 48 saat içerisinde 18 Filistinliyi daha şehit etti. Kasım ayı başından bu yana da 16 çocuk ve öğrenciyi öldürdüler.
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