BM: “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya Dujarric, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız." yanıtını verdi.