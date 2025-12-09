BM: “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın Gazze’deki sarı hattın "Artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu" yönündeki açıklamasına, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" yanıtını verdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya Dujarric, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız." yanıtını verdi.
Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ruhuna ve lafzına aykırı olduğuna işaret ederek, BM içinde Gazze'den bahsederken sarı hat değil mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını aktardı.