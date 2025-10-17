BM: Gazze’de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu açlıkla mücadele ediyor
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Gazze’de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, 250 bininin ise acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze’de varılan ateşkesin hızlı teslimat yapmak ve kıtlığı durdurmak için bir fırsat niteliğinde olduğunu belirtti.
Calltorp, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunarak, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçları her zamankinden daha yüksek. 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin de acil beslenme desteğine ihtiyacı var." dedi.
"KADINLAR DÖRT KEZ YER DEĞİŞTİRDİ, ÇOĞU BARINAKSIZ"
Calltorp, Gazze'deki birçok kadının İsrail saldırıları sırasında en az 4 kez yer değiştirdiğini, kış yaklaşırken ise çoğunun hala barınacak yeri olmadığını söyledi. Her 7 aileden 1'inin artık bir kadın tarafından yönetildiğini ifade eden Calltorp, bu kadınların temel yardımlara doğrudan erişmesi gerektiğini vurguladı.
GAZZE ATEŞKESİ BİR FIRSAT
Gazze'de başlayan ateşkes sürecinin, yardımların ulaştırılması için bir şans olduğunu söyleyen BM yetkilisi, "Bu ateşkes, güvenli bir yer bulmak ve yeniden inşa etmek için kaçmayı bırakmaları için ilk fırsat." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.