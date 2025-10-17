BM: Gazze’de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu açlıkla mücadele ediyor

Calltorp, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunarak, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçları her zamankinden daha yüksek. 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin de acil beslenme desteğine ihtiyacı var." dedi.

"KADINLAR DÖRT KEZ YER DEĞİŞTİRDİ, ÇOĞU BARINAKSIZ"

Calltorp, Gazze'deki birçok kadının İsrail saldırıları sırasında en az 4 kez yer değiştirdiğini, kış yaklaşırken ise çoğunun hala barınacak yeri olmadığını söyledi. Her 7 aileden 1'inin artık bir kadın tarafından yönetildiğini ifade eden Calltorp, bu kadınların temel yardımlara doğrudan erişmesi gerektiğini vurguladı.