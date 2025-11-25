BM: 'Gazze’de aileler sel tehlikesi altında'
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan yaklaşık 300 bin Filistinli ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiklerini belirten Dujarric, "Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." dedi.
SON DERECE SAVUNMASIZ
Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.
ENGELLEMELER DEVAM EDİYOR
Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirdi.