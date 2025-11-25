BM: 'Gazze’de aileler sel tehlikesi altında'

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan yaklaşık 300 bin Filistinli ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiklerini belirten Dujarric, "Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." dedi.

SON DERECE SAVUNMASIZ

Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

ENGELLEMELER DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirdi.

ÇADIRLAR SU İÇİNDE

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti. Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.