BM: ’Gazze’de aileler sel tehlikesi altında’

Gazze Şeridi 'nde, İsrail 'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti. Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.