BM: Gazze’de bir nesil yok ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetmenin eşiğinde olduklarını duyurdu. İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 600 bin çocuğun okula gidemediğini belirten Touma, pek çok okulun kapandığını, UNRWA okullarının ise sığınma yerlerine dönüştürüldüğünü kaydetti. Touma, "Bu demek oluyor ki, eğer bu savaş devam ederse bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi. Çocukların okuldan uzak kalma süresinin eğitimdeki kayıplarının telafisini zorlaştıracağının altını çizen Touma, son olarak çocuklar için ateşkes yapılması çağrısında bulundu.BM ayrıca İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık yarım milyon insanın "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu. BM'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan gıda krizine dikkat çekildi. BM videosunda, sekiz ayı aşkın süredir saldırılar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaları, maruz bırakıldıkları açlık ve korkunun Gazze halkını bitap düşürdüğü belirtildi. Ayrıca videoda, sağlık sisteminin çökmesi, yeterli sığınma merkezinin olmayışı, çeşitli kısıtlamaların insanların yaşamlarını zorlaştırdığı ve sahadaki insani operasyonları engellediği bildirildi.İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısında 4 gün süren yoğun saldırılarının ardından bölgeden kısmen geri çekilmesiyle, yüzlerce yıkılmış ve yakılmış evin enkazında ve yollarda 56 Filistinlinin cesedi bulundu. İsrail ordusu Şucaiyye Mahallesi'ndeki binaların yüzde 35'ini yıktı. Middle East Eye sitesinin haberine göre Şucaiyye Mahallesi'nde ölüme terk edilenlerden biri de 24 yaşındaki Muhammed oldu. Down sendromlu Muhammed'in annesi Nabila Ahmed Bhar yaşadıklarını "İsrail askerleri apartmanı bastı. İçeriye ilk önce köpeklerini bıraktılar. Muhammed'i ısırdılar. Askerler herkesi çıkarttı. Muhammed'i ayrı bir odaya götürdüler" dedi. Ailenin Muhammed'in yanına gitmesine izin vermediler. Acılı aile günler sonra çocuklarının cansız bedeni ile karşılaştı.Almanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 40 yardım kuruluşu, Gazze'deki yaralı çocukları Almanya'da tedavi etmeyi ve tüm masraflarını karşılamayı kabul etti. Yaralı çocukların uçuşları, vize başvuruları ve hastane masraflarının karşılanması için bağış kampanyaları düzenlendi. Ancak Federal Hükümet çocuklarla birlikte gelecek refakatçilerin güvenlik riski oluşturduğunu gerekçe gösterip çocukların gelişini engelledi. Yardım kuruluşları, bürokratik engel yüzünden bazı çocukların hayatını kaybettiğini belirterek hükümetin bu tavrına sert tepki gösterdi.İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında Gazze'de yeni bir ateşkes ve esir takası mutabakatının yeniden gündeme geldiği süreçte taleplerini ağırlaştırması İsrail kamuoyunun tepkisine yol açtı.