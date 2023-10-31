BM: Gazze’de öldürülenlerin yüzde 70’i çocuklar ve kadınlar

Lazzarini, Orta Doğu'daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze'de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.

Lazzarini, "Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze'de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN HEPSİ BARIŞI HAK EDİYOR"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze'de İsrail'in saldırılarından dolayı şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğun öldüğüne, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığına işaret etti.