BM: Gazze’deki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme en yüksek seviyede

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenme krizinin giderek derinleştiğini kaydetti.

Haq, "Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyleri, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı." uyarısında bulundu.

Sadece temmuzda taranan 5 yaş altı 136 bin çocuktan 12 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu belirten Haq, bu çocuklardan 2 bin 500'ünün hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, bu oranın hazirana göre yüzde 18 arttığını söyledi.

İsrail'in insani yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle beslenme krizinin derinleştiğini kaydeden Haq, insani yardım çalışanlarının temmuzda, ihtiyaç sahibi 5 yaş altı çocukların sadece yüzde 3'üne ulaşabildiğini bildirdi.

İSRAİL BARINMA MALZEMELERİNİN GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

Haq, diğer taraftan barınma için 1 milyondan fazla barınma malzemesi ile 2,3 milyon çadır, branda gibi genel malzemenin temin edilmiş durumda olduğunu ancak İsrail makamlarının girişine onay vermemesi nedeniyle bu malzemelerin hala Ürdün ve Mısır'da bekletildiğini kaydetti.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye hiçbir barınma malzemesi girişine izin vermediğini belirten Haq, "İhtiyaçların büyüklüğüne rağmen mevcut stoklar tamamen tükenmiş durumda ve barınma krizi giderek derinleşiyor. Gazze'deki çoğu aile, aşırı kalabalık, güvensiz ve insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşıyor, bazıları ise tamamen barınaksız durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, barınma krizinin devam eden bombardımanlar, tahliye emirleri ve güvensizlik ortamı nedeniyle daha da kötüleştiğini, bu durumun ailelerin yeniden yerinden edilmesine ve insani yardım çalışmalarının sekteye uğramasına yol açtığını ifade etti.

İNSANİ YARDIMA YÖNELİK ENGELLEMELER SÜRÜYOR

İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik kısıtlamalarının sürdüğünü aktaran Haq, dün İsrail makamlarının 11 insani yardım operasyonundan sadece 5'ini kolaylaştırdığını bildirdi.

Haq, geçen hafta içinde Gazze'ye sınırlı miktarda yakıt girişi sağlandığını belirterek, "Yakıt tedariki hala son derece yetersiz ve öngörülemez durumda. Bu durum, insani yardım ortaklarının hayati öneme sahip hizmetleri sürdürme ve ulaştırma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatıyor." uyarısını yaptı.