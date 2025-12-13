BM Genel Kurulu: İnsani yardıma tam izin verecek karar tasarısını onayladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardım akışına tam izin vermesini talep eden karar tasarısı kabul edildi.
Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu "BM sisteminin güçlendirilmesi" başlıklı tasarı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 139 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi.
ABD VE İSRAİL KARŞI ÇIKTI
Oylamada ABD ve İsrail'in de bulunduğu 12 ülke tasarıya 'hayır' oyu verirken, 19 ülke çekimser kaldı.
Kabul edilen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğüne dikkat çekildi. Özellikle Gazze'ye insani yardım girişine ve bu kapsamda BM ile ortaklarının sahadaki faaliyetlerine tam izin verilmesi istendi.
UNRWA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Tasarıda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki yardım çalışmalarının vazgeçilmez olduğu vurgulandı. İsrail'den, UNRWA başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkeler tarafından sağlanan yardımlara engel çıkarmaması talep edildi.
ULUSLARARASI HUKUKA UY ÇAĞRISI
Metinde İsrail'in uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerine vakit kaybetmeden uyması istenirken, üye ülkelere de çağrıda bulunuldu. T Bu çerçevede tüm devletlerden, Filistin meselesinde BM ile iş birliği yapmaları ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ivedilikle hayata geçirilmesi için destek vermeleri talep edildi.