BM Genel Kurulu: İnsani yardıma tam izin verecek karar tasarısını onayladı

Kabul edilen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğüne dikkat çekildi. Özellikle Gazze 'ye insani yardım girişine ve bu kapsamda BM ile ortaklarının sahadaki faaliyetlerine tam izin verilmesi istendi.

UNRWA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Tasarıda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki yardım çalışmalarının vazgeçilmez olduğu vurgulandı. İsrail'den, UNRWA başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkeler tarafından sağlanan yardımlara engel çıkarmaması talep edildi.

ULUSLARARASI HUKUKA UY ÇAĞRISI

Metinde İsrail'in uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerine vakit kaybetmeden uyması istenirken, üye ülkelere de çağrıda bulunuldu. T Bu çerçevede tüm devletlerden, Filistin meselesinde BM ile iş birliği yapmaları ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ivedilikle hayata geçirilmesi için destek vermeleri talep edildi.