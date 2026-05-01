BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye’yi ziyaret edecek!

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix'in 4-7 Mayıs tarihlerinde İtalya ve Türkiye'ye seyahat edeceğini söyledi. Haq, Lacroix'in Roma'da İtalyan hükümet yetkilileriyle barışı koruma konusunda ikili görüşmeler yapacağını, 7 Mayıs'ta da Ankara'ya gideceğini belirterek, "Burada Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin BM barışı koruma operasyonlarına katkıda bulunan bir ülke olarak verdiği desteği görüşecek." dedi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör