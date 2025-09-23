BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Açlık bir silah olarak kullanıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Genel Kurul'un açılış konuşmasında, İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığa ilişkin, "Açlık bir silah olarak kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Guterres, "İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor" açıklamasında bulundu.

Guterres ek olarak şunları söyledi: Gazze'de yaşanan bir durum daha önce görmedim. Gazze'de sistematik yok ediş yaşanıyor.

