BM Genel Sekreteri Guterres: "Bugün Suriye, geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda, devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak öne çıkan Sednaya Hapishanesi'ne dün yaptığı ziyarete ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

"BUGÜN SURİYE BİR FIRSATLA KARŞI KARŞIYA"

Sednaya Hapishanesi'nin Esed rejimi döneminde uygulanan baskının ne denli korkunç boyutlara ulaştığını gösterdiğini dile getiren Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Suriye, yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör