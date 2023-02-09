BM Genel Sekreteri Guterres deprem için açılan taziye defterini imzaladı

Türkiye'de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM'nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, "Suriye'de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam." dedi.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğu dönemde Gazientep'i ziyaret ettiğini ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı muazzam cömertliğine şahit olduğunu belirterek "Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı, aynı bağlılığı hakkediyor." ifadelerini paylaştı.

Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise de şu an devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle böyle bir planı olmadığını ifade eden Genel Sekreter, "Şu an önemli olan bütün operasyonları yürüten hükümete etkili bir desteğin sağlanmasıdır." diye konuştu.