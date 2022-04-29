BM Genel Sekreteri Guterres ile Ürdün Dışişleri Bakanı arasında Mescid-i Aksa görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Safedi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal duruma saygı duyması, ibadet edenlere ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına uygulanan kısıtlamaları kaldırmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, bunun gerilimi sona erdirmeye ve sükuneti yeniden sağlamaya vesile olacağını dile getirdi.

Safedi, İsrail'in mübarek ramazan ayının son on gününde gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girişini durdurmasının, sükunet çabalarının güçlenmesine katkı sağlayacak doğru yolda atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Safedi, barış sürecine yönelik umut ve güveni yeniden tesis edecek, iki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşma yolunda ilerleme kaydedecek gerçek bir siyasi ufuk oluşturmak için acil ve etkili eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

Safedi, Guterres'in kutsal mekanlardaki tarihi duruma saygı gösterilmesine yönelik tutumunu, kapsamlı sükûneti yeniden tesis etmeyi ve iki devletli çözüm temelinde barışı sağlamak için barış sürecini harekete geçirmeyi amaçlayan çabalarını takdir etti.

BM Genel Sekreteri Guterres de özellikle bu mübarek günlerde sükûneti korumak için çabaların yoğunlaştırılması ve birleştirilmesi gerektiğini, tarihi duruma saygı gösterilmesi ve provokatif eylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta süren Hamursuz Bayramı'nın ardından ramazanın son 10 günü gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklama kararı almıştı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.