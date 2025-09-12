BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail’in saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlali

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim'le telefonda görüştü.

Guterres, "İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Katar ile bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir." dedi.

Katar'la dayanışma içinde olduğunu ve İsrail saldırısından derin endişe duyduğunu dile getiren Guterres, herkesin Gazze'de kalıcı bir ateşkese giden yolları tıkamak yerine bunun için çalışması gerektiğini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, topraklarının güvenlik ve barışını korumak için tüm tedbirleri alacağını ifade etti.

Söz konusu saldırının "masum insanların hayatını hiçe sayan, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını sarsan ciddi bir ihlal" olduğunu vurgulayan Şeyh Temim, BM Genel Sekreteri Guterres'e ülkesiyle dayanışmasından ötürü teşekkürlerini ileterek, Katar ve halkını destekleyen tutumu dolayısıyla kendisini takdir etti.