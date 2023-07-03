Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uluslararası insani hukuk hatırlatması
Giriş Tarihi: 3.7.2023 23:30

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uluslararası insani hukuk hatırlatması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin'e saldırısıyla ilgili, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeli." açıklamasında bulundu.

AA
BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e uluslararası insani hukuk hatırlatması

BM Genel Sekreterlik Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre Guterres, Cenin'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu bildirdi. Guterres, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN CENİN'E SALDIRI

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uluslararası insani hukuk hatırlatması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA