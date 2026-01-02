BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı:"Dünyanın BM’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guterres, "Yeni yılın ne getireceğini tahmin edemeyiz ancak şunu biliyoruz: Dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

BM'nin barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Guterres, "İlkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz" dedi.