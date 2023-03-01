BM Genel Sekreteri Irak ziyaretinde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta, "Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini" söyledi. Gutteres, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Gutteres, "Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.