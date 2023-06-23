BM: Göçmenlerin de Titan’da kaybolanların da canları kıymetli

Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Titan'da hayatlarını kaybeden 5 kişinin yüzlerce ölen göçmenden daha fazla ilgi gördüğüne yönelik tartışmayı gündeme getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Haq, "Tüm insanların, gelirleri önemsemeden, hayatının kurtarılmasına yönelik çalışmalara saygı duyuyoruz." dedi.

Haq, "Tüm canlar kıymetli ancak hükümetler göçmenleri korumak için ciddi çaba sarf etmeli." açıklamasında bulundu.

Göçmenlere ilişkin daha fazla adım atılması gerektiğini ancak bunun kaybolan turistik denizaltı Titan'da hayatını kaybedenler pahasına yapılmaması gerektiğini kaydeden Haq, göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canlarının kıymetli olduğunun altını çizdi.