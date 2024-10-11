‘BM gücüne saldırı savaş suçudur’

Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyan işgalci İsrail bölgedeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını da tüm tepkilere rağmen hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL unsurlarını hedef alması sonucunda Sri Lankalı 2 asker daha yaralandı. İsrail saldırıları sonucunda 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Türkiye ve birçok ülke saldırıyı kınadı. Uzmanlar, "Bu bir savaş suçu" diyor.