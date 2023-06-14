BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mülteci kampına saldırıyı kınadı

BMGK'den, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyelerinin yaptığı düşünülen saldırı sonucunda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğine ve 10 kişinin yaralandığına işaret edildi. BMGK üyelerinin kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilekleri aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Kongolu yetkililere saldırıyı hızlı bir şekilde araştırma çağrısı yapılırken, "Sivilleri hedef alan saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." denildi.

Ülkede faaliyet gösteren tüm silahlı grupların kınandığı belirtilen açıklamada, KDC'deki insani duruma dikkati çekilerek üye ülkelere yardım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "BMGK üyeleri İturi eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına isyancıların saldırısında en az 41 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Lala mülteci kampına "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyelerinin palalarla saldırı düzenlediği aktarılmıştı. Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.