BM Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya yaptırımları kaldırdı

Son dakika haberleri... BMGK, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören ABD kararını kabul etti.

ŞARA, 10 KASIM'DA WASHİNGTON'A GİDİYOR&NBSP;

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'a gidecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Bu, bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olacak. Şara geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmişti.

Beyaz Saray, salı günü yaptığı açıklamada Şara'nın savaş sonrası ülkenin istikrara kavuşması için "iyi bir ilerleme kaydettiğini" açıkladı ve Şara'nın 10 Kasım'daki Washington ziyaretini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin içeriğinin ne olacağına dair bilgi de verdi. Leavitt'in verdiği bilgiye göre görüşme, Başkan Trump'ın "barış için dünyanın her yerinden herkesle görüşmeye" hazır olduğu tutumunun bir parçası olarak gerçekleşecek.