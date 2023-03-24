BM: Haiti’de 5 milyon insan gıda güvenliği sorunu yaşıyor

BM Cenevre Ofisi'nde Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Haiti Direktörü Jean-Martin Bauer, toplantıya Port-au-Prince'den video konferans yöntemiyle katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Bauer, "Haiti şu anda tarihteki en kötü gıda güvensizliği koşullarından birisiyle karşı karşıya. Haiti'de 5 milyon insan gıda güvenliği sorunu yaşıyor." dedi.

Ülkedeki silahlı gruplar arasındaki şiddetin milyonlarca insanın günlük hayatını etkilediğini vurgulayan Bauer, bu grupların, tarım alanları da dahil olmak üzere kontrol ettikleri alanların giderek arttığını da kaydetti.

Bauer, yüksek enflasyon oranlarının temel gıda fiyatlarını neredeyse iki katına çıkardığına işaret ederken, bu durumun olumsuz etkilerinin halk üzerinde yeterince hissedildiğini söyledi.

Geçen yıl iki WFP ofisinin de saldırıya uğradığını anımsatan Bauer, istikrarsız güvenlik ortamına rağmen bu yıl yaklaşık 800 kişiye ulaşmayı başardıklarını ifade etti.

Bauer, "Haiti'nin barış ve güvenliğe ihtiyacı var. İnsanlar açlıkla mücadele ederken ülkeyi istikrara kavuşturmak çok zor." dedi.

"SURİYE'DE ŞU ANDA 35 TESİS RUH SAĞLIĞI HİZMETİ SAĞLAYABİLİYOR"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Fahmy Hanna, Suriye'deki ruh sağlığı ile ilgili durum ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Hanna, "Suriye'de yaşanan iç savaştan önce dahi kuzeybatı Suriye neredeyse ruh sağlığı hizmetiyle ilgili çok sınırlı kapasiteye sahipti. DSÖ ve ortakları bu sektöre önemli yatırımlar yaptı ve şu anda 35 tesis ruh sağlığı hizmeti sağlayabiliyor." diye konuştu.

Türkiye merkezli yaşanan ve Suriye'nin bazı bölümlerinin de etkilendiği depremlerin ardından bu servislerde önemli ölçüde kapasite artırımına ihtiyaç olduğuna işaret eden Hanna, kayıp, yerinden edilme ve güvensizliğin, yerel insanların yaşadığı stresin ana sebebi olduğunu belirtti.

Hanna, DSÖ'nün tahminlere göre, depremlerden önce de çatışma ortamındaki her 5 kişiden birinin ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığına değindi.

DSÖ ve ortaklarının şu ana kadar bölgede 60 bin insana ruh sağlığı konusunda destek için ulaştığını vurgulayan Hanna, ancak beklentinin çok daha fazla kişiye ulaşılması olduğunu sözlerine ekledi.

Hanna, "Fiziksel yeniden yapılanma ve iyileşme hemen gerçekleşse bile derin psikolojik yaralar ne yazık ki yıllarca sürecek. Bu nedenle sürekli destek ve finansmana ihtiyaç var." ifadesini kullandı.