BM heyeti katledilen Ayşenur için geldi

Katil İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle bir araya geldi. Heyetle Başsavcılık arasında süren 2 saatlik görüşme sonucunda BM yetkilerine Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullanıldığını ifade edildi. Hazırlanacak raporun BM İnsan Hakları Konseyi"ne sunulacağı öğrenildi.srail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir sağlık görevlisi ile bir basın mensubu yaralandı. Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kuşatılan Filistinli aileleri tahliye eden, hastaneye ait bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda, ambulans görevlisi ile basın mensubu Talal Arruki yaralandı. Nusayrat'ta İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el- Cedid Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ise 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.