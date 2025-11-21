BM İklim Zirvesi’ne yangın tahliyesi

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) sırasında çıkan yangın nedeniyle toplantı alanındaki katılımcılar tahliye edildi.

Zirveye katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların stantlarının yer aldığı "Mavi Bölge"de yaşanan yangının kısa süreli gerginliğe yol açtığı belirtildi. COP30 öncesinde, Brezilya Amazonu'nun giriş kapısı olarak bilinen Belem'de altyapı eksikliği ve yüksek konaklama fiyatlarının yol açtığı ciddi lojistik sorunlar gündemin başlıca konusu olmuştu.