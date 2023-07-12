BM İnsan Hakları Konseyi Kuran saldırılarını kınadı

BMİnsan Hakları Konseyi'nin 53'üncü Olağan oturumunda Batılı ülkelerin hayır oyu vermesine rağmen Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı. Cenevre'deki olağan oturum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) çağrısıyla yapılan acil özel oturumda İİT'nin Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşüldü.Kuran-ı Kerim'i hedef alan, "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapıldığı tasarı 47 üyeli konseyin oyuna sunuldu. Kınama kararı 28 'evet' oyuna karşı 12 'hayır' oyuyla alındı. 7 ülke ise 'çekimser' kaldı. BM İnsan Hakları Konseyi'nde gözlemci statüsüne sahip olduğu için Türkiye'nin oy kullanma hakkı bulunmuyor.