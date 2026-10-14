BM İnsan Hakları Konseyinin 15 yeni üyesi belli oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda Brezilya, Burundi, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Gana, İrlanda, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Nepal, Nijerya, Moldova, Ukrayna, Uruguay ve Zambiya, BM İnsan Hakları Konseyinin 2027-2029 dönemi için yeni üye oldu.

15 yeni üyenin 3 yıllık görev süresi, 1 Ocak 2027'de başlayacak.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde merkezi bulunan UNHRC'nin toplam 47 üyesi bulunuyor.