BM: “İnsani yardımın engele takılmadan Gazze’ye ulaşması, tüm sıkıntıların önlenmesini sağlayabilir”

UNRWA'nın "Gazze'de kış yağmurları yeniden başladı ve beraberinde daha fazla zorluk ve acı getirdi." ifadelerine yer verdiği açıklamada, "Su altında kalan sokaklar ve ıslak çadırlar, zaten vahim olan yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor ve tehlikeyi artırıyor." denildi.

"HİJYEN EKSİKLİĞİ, HASTALIK VE ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

UNRWA, "Dondurucu soğuk, aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği, hastalık ve enfeksiyon riskini artırıyor. Tıbbi malzemeler ve uygun barınma ekipmanları dahil olmak üzere insani yardımın hiçbir engele takılmadan Gazze'ye ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların önlenmesini sağlayabilir. Ailelerin kışı güvenli ve onurlu şekilde geçirmesini sağlar." açıklamasında bulundu.