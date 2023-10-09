BM, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı

BMGK, dün ABD'nin New York eyaletinde 15 üye devletle İsrail-Filistin gündemiyle toplandı. Üye devletlerin temsilcileri bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood, toplantıda Hamas'ın saldırılarının birçok üye tarafından kınandığını ancak tüm konsey üyelerinin bu kınamaya destek vermediğini belirtti. Wood, ABD'nin toplantıdaki odak noktasının Hamas'ın kınanması olduğunu belirtti ve Hamas'ın 'İsrail halkına yönelik terör saldırılarını durdurması' gerektiğini vurguladı. İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün önemli olup olmadığının sorulması üzerine Wood, "Şu anda rehin almalar ve Hamas'ın saldırılarıyla başa çıkmak zorundayız" dedi.

"ŞİDDET VE AKAN KANI DURDURMA ZAMANI"

İsrail BM daimi temsilcisi Gilad Erdan, açıklamasında Hamas'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Erdan, saldırıları 11 Eylül'e benzetirken, "İsrail'in 11 Eylül'ü" ifadelerini kullandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve sürekli saldırılarının Hamas'ın askeri kabiliyetini yok etme amacına ulaşamadığını belirterek, "Şimdi şiddeti ve akan kanı durdurma zamanı" dedi.

SİVİLLERİ KORUMA ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın İsrail kasabalarına yönelik saldırısını 'en güçlü ifadelerle' kınadığını belirterek, itidal çağrısında bulundu. Guterres, daha geniş bir çatışmayı önlemek için tüm diplomatik çabaların gösterildiğini belirtti. Guterres yaptığı açıklamada, "Sivillere her zaman uluslararası insani hukukuna uygun olarak saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca BM, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki 64 okulda ülke içinde yerinden edilmiş 73 bin 538 kişiyi barındığını açıkladı.