BM, İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısında bulundu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) taraflarla irtibatta olduğunu belirten Dujarric, "Lübnan'dan İsrail'e birçok roket atıldı. Bunu kınıyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Barış gücüyle hareket etmeleri ve gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇİCİ BARIŞ GÜCÜ UYARMIŞTI

UNIFIL, sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SALDIRIDA 34 ROKET FIRLATILDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.