BM, İsrail’in Beyrut’a saldırılarından ’ciddi endişe’ duyuyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Dujarric, "Beyrut'un güneyindeki bir yerleşim bölgesine yönelik İsrail saldırısı konusunda ciddi endişe duyduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

'ATEŞKESE UYUN' ÇAĞRISI

İsrail saldırısının ardından itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Taraflara sivillerin ve sivil bölgelerin hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı. Lübnan'ın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Dujarric, bölge aktörlerini 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına uymaya çağırdı. İsrail ordusunun 23 Kasım'da ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Hizbullah yaptığı açıklamada, saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai ve 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

331 KİŞİ SALDIRILARDA ÖLDÜ

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.