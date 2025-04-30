BM, İsrail’in Gazze’ye yardım malzemesi sokmamasına tepki gösterdi! “Stoklar tükeniyor”

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail ordusunun Gazze'deki çadırlara ve konutlara yönelik saldırılarının durmadan devam ettiğini söyleyen Haq, "son günlerde çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını" bildirdi.

"STOKLAR ERİYOR"

Haq, "Yaklaşık iki aydır Gazze'ye herhangi bir malzemenin geçişi tamamen bloke edildi. Stoklar sürekli eriyor veya tamamen tükeniyor." ifadelerine yer verdi. "Bu, 2 milyondan fazla insanı ciddi gıda, su, barınak, ilaç ve diğer temel malzeme sıkıntısıyla baş başa bırakıyor." diyen Haq, bu hafta da yiyecek dağıtan geçici mutfakların kapanmaya devam ettiğini söyledi.

LAĞIM ÇUKURLARININ ÜZERİ KAPATILAMADI

Haq, yardım ekiplerinin elindeki çadır içermeyen son beş düzine acil durum barınak kitinin de "bir kaç gün içinde tükeneceğini" vurgulayarak, İsrail ordusunun bir düzineden fazla iş kamyonunu tahrip etmesi sonucu Gazze'deki halkın yaşadığı yere sadece 10 metre uzaklıkta bulunan lağım çukurlarının üzerinin kapatılamadığı bilgisini paylaştı.