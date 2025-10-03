BM, İsrail’in Lübnan’da görevli barış gücü personelinin yakınına 3 el bombası attığını duyurdu!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Güney Lübnan'da UNIFIL personelinin, Lübnan askerleri ile sivillere yönelik güvenliği sağlamak için çalıştığı sırada İsrail ordusunun insansız hava aracı ile el bombası attığını belirten Dujarric, "İki ayrı noktada bulunan barış güçlerinin önce 500 metre daha sonra da sırasıyla 30 ve 20 metre yakınına 3 ayrı el bombası atıldı." dedi. Dujarric, saldırılarda yaralanan olmadığını söyleyerek, UNIFIL personelinin bulunduğu yerin ve çalışmalarının önceden İsrail'e bildirildiğinin altını çizdi. İsrail'in eyleminin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğuna işaret eden Dujarric, UNIFIL personeline yönelik bu tür eylemlerin Güney Lübnan'da oluşturulmaya çalışılan istikrarı hiçe saydığını vurguladı.

2023 SALDIRILARI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor. Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.