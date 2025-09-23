BM kürsüsünden Nobel’e talip oldu

ABD Başkanı Donald Trump 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendiği konuşmasında Filistin yönetimini devlet olarak tanımanın "Hamas'ı ödüllendirmek" anlamına geleceğini söyledi. Trump, Gazze'de barış çabalarının parçası olduklarını ve tarafların anlaşma konusunu neticelendirmesi gerektiğini söyledi. Trump ayrıca "Benim yönetimim art arda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkânsız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum" dedi. Trump "Herkes Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğimi söylüyor. Buradan bir sürü anne ve babadan teşekkür alıyorum. Çünkü sonu görünmeyen savaşlar bitirdik ve milyonlarca hayatı kurtardık. Şu an savaşlar var ve bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

PROMPTERİ BOZULDU

Trump, konuşmasına başlamadan önce prompteri bozuldu. Yaşadığı aksaklığa dair Trump, prompter operatörüne yönelik "Bu prompteri kim kullanıyorsa başı büyük belada. Dostum başın büyük belada" dedi.

SALDIRI ÇÖKERTİLDİ

ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok "tehdit ve saldırılarda" kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.