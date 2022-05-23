BM: Mülteci sayısı ilk kez 100 milyonu aştı

Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya çapında yerinden edilmiş insanların sayısında önemli bir artışa neden oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada, "Çatışmalardan, insan hakları ihlallerinden ve zulümden kaçmak zorunda kalanların sayısı tarihte ilk kez 100 milyonu aştı" denildi. Bunun asla kırılmaması gereken bir rekor olduğunu belirten UNHCR Komiseri Filippo Grandi, bu durum masum insanları kaçmaya zorlayan sebeplerle mücadele etmek için bir uyarı olması gerektiğini belirtti. Grandi, Ukrayna'da 6 milyondan fazla kişinin kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekti.