BM: Müslüman karşıtı yobazlık rahatsız edici bir şekilde arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" çerçevesinde videolu mesaj paylaştı. Guterres, "Müslüman karşıtı yobazlığın, insan haklarını ve onurunu ihlal eden ırksal ayrımcılıktan, bireylere ve ibadethanelere yönelik açık şiddete kadar rahatsız edici bir şekilde arttığına tanık oluyoruz'' diyerek mücadele çağrısı yaptı.

MÜCADELE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle, "Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İslamofobik söylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın huzuruna kastetmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturmaktadır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İslam düşmanlığının başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada giderek arttığını, yaygınlaştığını ve tehlikeli şekilde sıradanlaştığını" belirtti.