BM Nijer’de varlığını sürdüren cunta yönetimine ilişkin konuştu

Türk, Nijer'de demokrasi ve en savunmasız insanların yaşamlarının tehlikede olmasından endişeli olduğuna dikkati çekti. Nijerlilerin sefaletlerine son verecek bir yol inşa etmek için seçtiği kişilerin anayasal düzene aykırı olarak zorla devrildiğini ve darbeciler tarafından tutuklandığını vurgulayan Türk, "Onlar derhal serbest bırakılmalı ve demokrasi yeniden tesis edilmelidir." ifadesini kullandı.

Darbecilerin, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve onunla birlikte çalışanların "vatana ihanetten yargılamak istemeleri" yönündeki kararından endişe duyduğunu kaydeden Türk, bu kararın demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı aleyhine siyasi olması ve demokratik kurumların normal işleyişini engellediğinden yasal dayanağının olmadığını belirtti.

Türk, Nijer'deki "özgürlük" kavramının tehlikede olduğunu da vurguladı.