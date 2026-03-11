BM: Orta Doğu’daki çatışmaların maliyeti günlük 1 milyar dolar

Şu anda çok tehlikeli bir süreçten geçildiğini kaydeden Fletcher, "Orta Doğu genelinde bu krizlerin hızla tırmandığını görüyoruz. Şiddetin sınırları aştığını görüyoruz. Yerinden edilme, ekonomik şoklar ve artan insani ihtiyaçlar görüyoruz." dedi.

"ÇOK HIZLI YAYILIYOR"

Fletcher, Orta Doğu'da yaşananların sonuçlarının, müdahale edebileceklerinden daha hızlı yayıldığının altını çizdi.

"Hürmüz Boğazı'nda gıda maliyetleri, enerji maliyetleri ve gübre maliyetleri konusunda gerçekten endişeliyim." diyen Fletcher, tüm bunların Sahra Altı Afrika'daki temel ihtiyaç alanlarına giden insani yardım malzemelerinin üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna değindi.

"İHA'LARDAN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"

Özellikle insansız hava araçları konusunda gerçekten endişeli olduğunu belirten Fletcher, şunları kaydetti:

"Bence dünya, hayat kurtarmaktan çok giderek daha ölümcül hale gelen bu silahları geliştirmek için muazzam miktarda para harcamaya karar verdi. (Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026) Bu planı hayata geçirmek için hala 14 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyacımız var. (Fon açığı) Orta Doğu'daki bu çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğu bir dönemde oluyor. Sadece 1 milyar dolar bile milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir."

"SAVAŞIN MALİYETİ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR"

Fletcher, BM'nin 2026'daki küresel insani yardım programı için taahhüt verenlerin bu ödemeyi hızla gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Bu programın fonlanması konusunda sadece hükümetlere güvenemeyeceklerini dile getiren Fletcher, "Bu nedenle şu anda sivil topluma, işletmelere ve en önemlisi halka ulaşmamız gerekiyor. Bugüne kadar vakıflardan, şirketlerden ve bireysel bağışçılardan 60 milyon dolar topladık ancak bugün kalan açığı kapatmak için küresel bir kamuoyu kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.