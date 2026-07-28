BM: Pakistan-Afganistan çatışmalarında 499 Afgan sivil öldü, 1216 sivil de yaralandı

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 1 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 döneminde Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde iki ülke arasında yaşanan çatışmalarda Afganistan'da 499 sivilin hayatını kaybettiği, 1216 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ SINIR VE TERÖR SORUNU

Afganistan, Pakistan ile arasındaki sınır hattı olarak kabul gören Durand Hattı'nı resmi olarak tanımıyor. Bu nedenle taraflar arasında sınır sorunları ve ölümlere varan çatışmalar yaşanabiliyor.

Öte yandan, çeşitli silahlı örgütlerin faaliyetleri de iki komşunun ilişkilerini bozabiliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil bu iddiaları reddediyor.

TTP'nin terör saldırıları gerekçesiyle Pakistan zaman zaman Afganistan topraklarına yönelik askeri operasyon düzenlerken, Afgan güçleri de saldırılara karşılık veriyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör